Банки

Банки вернут клиентам деньги, которые ушли мошенникам. Но только, если воры есть в базе ЦБ

Если деньги ушли за рубеж, то вернуть их нужно в течение двух месяцев, по стране на эту процедуру отводят 30 дней.

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Об этом рассказал глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Чтобы правило заработало, нужно принять поправки к закону о национальной платежной системе. Готовить их будут с участием регулятора.

После принятия поправок банк обязан будет вернуть клиенту потерянные деньги целиком, в отправленном объеме, и только в случае, если деньги ушли на счет мошенников, данные о которых есть в базе регулятора.

Сейчас банки не должны возвращать переводы, которые клиенты совершили самостоятельно. При этом нет разницы, кто является получателем денег. Банки должны только вернуть средства клиентам, если они не были уведомлены о совершенной операции или, если клиент за 24 часа сообщит банку об операции, которую он не совершал.

Ранее регулятор рассказал, что не хочет замораживать переводы более 10 тысяч рублей и предлагает ввести двухдневный «период охлаждения», когда клиент сможет отменить перевод.

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