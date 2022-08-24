Санкции 2022

IKEA вернется в Россию через два года

IKEA не продает бизнес в России и планирует вновь начать работу в течение двух лет. Сотрудники компании продолжат свою работу.

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До возвращения ретейлера магазины и склады будут закрыты или будут сданы в аренду.

Если заводы будут проданы, то у IKEA останется право выпускать на них товары.

IKEA никогда не продвала свой бизнес в других странах и в России это делать не планировала.

Как только ситуация в мире станет более стабильной, компания сама вернется. А пока почти 700 сотрудников продолжат выполнять свою работу.

Об этом сообщил ТАСС.

Ранее IKEA объявила об уходе из нашей страны и даже организовала онлайн-распродажу. А работники не хотели увольняться, потому что считали, что компания с ними расстается на несправедливых условиях.

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