Санкции 2022

IKEA закончит онлайн-распродажу 15 августа и уйдет из России. Работники не хотят увольняться

Все заказы, оформленные к окончанию распродажи, компания обещает обработать и выдать покупателям в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

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Об этом IKEA сообщает покупателям на своем сайте:

«15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров».

В это время работники компании запустили в соцсетях челлендж «мы остаемся». Сотрудники заводов и магазинов считают несправедливыми условия, на которых с ними хочет расстаться IKEA.

Между тем в группах профсоюзов компании появился документ, по которому никакие сокращения штата группой компаний IKEA не планируются:

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3 марта магазины IKEA остановили работу в России, а несколько месяцев спустя компания объявила об уходе из нашей страны. Российский бизнес IKEA будет продан, а в магазинах организовали онлайн-распродажу. Она стартовала в июле и шла с большими сложностями все это время.

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