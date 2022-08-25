ЦБ посоветовал компаниям сообщать о смене директоров и составе правления

Об этом говорится в информационном письме, которое публикует на своем сайте Центробанк.

Регулятор советует компаниям «проанализировать содержание закрытой информации» для того, чтобы минимизировать риски от антироссийских санкций, а также скрыть сведения, которые могут быть распространены через иностранные ресурсы. Такие данные могут содержать неактуальную информацию о руководящем составе тех или иных компаний, чьи полномочия директоров уже истекли.

Ранее ЦБ разрешил российским компаниям, чьи акции допущены к торгам, не раскрывать на своих сайтах сведения о руководстве, правлении и акционерах. Также можно не сообщать о сделках. Около 80 таких компаний приняли решение скрыть данные о своей финансовой отчетности.

Ранее Минтруд предложил руководителям государственных и муниципальных компаний отчитываться о своих расходах.