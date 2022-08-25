Маркировка товаров

Кабмин продлил срок эксперимента по маркировке пива

Власти продлевают срок перехода к обязательной маркировке пива до 28 февраля 2023 года. Ранее предполагалось, что она заработает уже 1 сентября этого года.

Версия для печати

Изменения утверждены постановлением правительства от 20 августа.

Эксперимент по маркировке пива начался 1 апреля прошлого года. Он должен был завершится 31 августа этого года.

С 1 сентября 2022 года предполагалось вводить обязательную маркировку пива в три этапа:

  • с 1 апреля 2023 года маркировка должна была стать обязательной для продукции в кегах;
  • с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре;
  • с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках.

Представители отрасли неоднократно обращались к властям с просьбой не вводить маркировку, поскольку это может привести к дефициту и подорожанию продукции.

Дробить бизнес надо по новым правилам! Забирайте 16 полезных материалов по законному дроблению бизнеса: так, чтобы налоговики не придрались, а бухгалтер был защищен

В коллекции получите:

5 онлайн-курсов;
11 вебинаров;
сертификаты об обучении, чтобы показать свой профуровень.

«Клерк.Коллекция» по дроблению бизнеса создана налоговыми адвокатами и консультантами. Только теми, кто защищает схемы дробления перед налоговиками. Они знают все секреты!

На подборку только сейчас действует акция — 14.900 рублей, вместо 70 тысяч!

Получите полные программы курсов и вебинаров, нажмите сюда или оставьте заявку ниже — расскажем больше.

Личные финансы

Что такое партнерская программа и как она работает

Многие компании для привлечения новых клиентов используют не только классические маркетинговые средства, но и дополнительные инструменты, одним из которых является партнерская программа. Расскажем, что такое партнерская программа и для чего она нужна.

Что такое партнерская программа и как она работает

Повышение квалификации

Инвестиции

УК «Альфа-Капитал» зарегистрировала закрытый ПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры»

Управляющая компания «Альфа-Капитал» зарегистрировала правила доверительного управления нового закрытого ПИФа недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры»

УК «Альфа-Капитал» зарегистрировала закрытый ПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры»

Мероприятия

Разместить
Социальная поддержка

Первое сентября в кредит: сколько россиян планируют брать займы для подготовки детей к школе

Сумма, необходимая для сбора детей в школу и подготовке к 1 сентября, каждый год растет – как показало исследование от Росстата, в 2022 году собрать мальчика в школу обойдется на 13,21% дороже, а девочку - на 11,5%.

Первое сентября в кредит: сколько россиян планируют брать займы для подготовки детей к школе

Российское резидентство и граждане ЕАЭС. Какую ставку НДФЛ выбрать

В письме Минфина от 12.08.2022 № 03-04-05/78614 финансисты напоминают, что для граждан ЕАЭС, которые работают в России, ставку НДФЛ надо определять в особом порядке. Правда, к самому порядку есть вопросы. По сути, он не особый, а общий. Об этом расскажем далее.

Российское резидентство и граждане ЕАЭС. Какую ставку НДФЛ выбрать
Ведение бизнеса

Модульбанк начал продавать кофе и запустил другие сервисы для кофеен

Банк для предпринимателей Модульбанк запустил направление CafeStore: нефинансовые сервисы для владельцев кофеен. Этот запуск — часть стратегии Модульбанка по разработке нишевых сервисов для предпринимателей, которые помогают им развивать бизнес, наращивать финансовые обороты и повышать маржинальность.

Модульбанк начал продавать кофе и запустил другие сервисы для кофеен
Читать еще