Кабмин продлил срок эксперимента по маркировке пива

Изменения утверждены постановлением правительства от 20 августа.

Эксперимент по маркировке пива начался 1 апреля прошлого года. Он должен был завершится 31 августа этого года.

С 1 сентября 2022 года предполагалось вводить обязательную маркировку пива в три этапа:

с 1 апреля 2023 года маркировка должна была стать обязательной для продукции в кегах;

с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре;

с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках.

Представители отрасли неоднократно обращались к властям с просьбой не вводить маркировку, поскольку это может привести к дефициту и подорожанию продукции.