Россия предлагает странам ЕАЭС отказаться от SWIFT-переводов и расширять расчеты в тенге, драмах и сомах

Проект уже готов. Его представил на заседании Евразийского межправительственного совета глава ведомства Максим Решетников. Об этом сообщает РБК.
Для того, чтобы расширить использование национальных валют, банки стран ЕАЭС должны подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Это позволит рассчитываться внутри объединения без системы SWIFT.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Ранее помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин пообещал, что система международных платежей SWIFT в будущем может не понадобится для ведения международной торговли.