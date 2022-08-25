ВЭД

Россия предлагает странам ЕАЭС отказаться от SWIFT-переводов и расширять расчеты в тенге, драмах и сомах

Минэкономразвития планирует предложить странам ЕАЭС активнее использовать национальные валюты для торговых расчетов.

Версия для печати

Проект уже готов. Его представил на заседании Евразийского межправительственного совета глава ведомства Максим Решетников. Об этом сообщает РБК.

Для того, чтобы расширить использование национальных валют, банки стран ЕАЭС должны подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Это позволит рассчитываться внутри объединения без системы SWIFT.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин пообещал, что система международных платежей SWIFT в будущем может не понадобится для ведения международной торговли.

Дробить бизнес надо по новым правилам! Забирайте 16 полезных материалов по законному дроблению бизнеса: так, чтобы налоговики не придрались, а бухгалтер был защищен

В коллекции получите:

5 онлайн-курсов;
11 вебинаров;
сертификаты об обучении, чтобы показать свой профуровень.

«Клерк.Коллекция» по дроблению бизнеса создана налоговыми адвокатами и консультантами. Только теми, кто защищает схемы дробления перед налоговиками. Они знают все секреты!

На подборку только сейчас действует акция — 14.900 рублей, вместо 70 тысяч!

Получите полные программы курсов и вебинаров, нажмите сюда или оставьте заявку ниже — расскажем больше.

Упрощенное обжалование проверок – это полумера, нужно менять законы, считает эксперт

Более простая подача жалоб на проверки частично снижает риски незаконного наказания для бизнеса, считает член Генерального совета «Деловой России» и глава Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

Повышение квалификации

Учет расходов

Учет расходов на экстренную перевозку сотрудника в медучреждение

Применение нормы пункта 10 статьи 217 НК в отношении расходов по авиаперевозке работника в критическом состоянии к месту оказания медицинской помощи, если услуги оказаны организацией, не являющейся медицинской.

Мероприятия

Разместить
Личные финансы

Что такое партнерская программа и как она работает

Многие компании для привлечения новых клиентов используют не только классические маркетинговые средства, но и дополнительные инструменты, одним из которых является партнерская программа. Расскажем, что такое партнерская программа и для чего она нужна.

Что такое партнерская программа и как она работает
Гособоронзаказ

Раздельный учет по гособоронзаказу 2022: кто обязан вести и как правильно организовать

Исполнение гособоронзаказа — сфера, жестко регулируемая со стороны сразу нескольких органов власти — Минобороны, ФАС и Прокуратуры. Кроме того, в рамках ГОЗ для исполнителей существует совершенно особая обязанность вести раздельный учет по каждому государственному контракту.

Раздельный учет по гособоронзаказу 2022: кто обязан вести и как правильно организовать
Читать еще