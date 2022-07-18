Экономика России

Бизнес обойдется без SWIFT. Власть называет это главной задачей

Система международных платежей SWIFT в будущем может не понадобится для ведения международной торговли.

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Это пообещал помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе форума «Территория смыслов».

«Мы сделаем так, чтобы в SWIFT необходимости не было. … Это ключевая сейчас задача», — заявил чиновник.

Сделать это власти планируют при помощи «максимально комфортной внешне экономической деятельности». Подробности помощник Путина не сообщил.

Сейчас в России работает аналог международной системы SWIFT - система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую запустил Центробанк. К ней уже подключились 70 иностранных банков.

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