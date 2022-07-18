Бизнес обойдется без SWIFT. Власть называет это главной задачей

Это пообещал помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе форума «Территория смыслов».
«Мы сделаем так, чтобы в SWIFT необходимости не было. … Это ключевая сейчас задача», — заявил чиновник.
Сделать это власти планируют при помощи «максимально комфортной внешне экономической деятельности». Подробности помощник Путина не сообщил.
Сейчас в России работает аналог международной системы SWIFT - система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую запустил Центробанк. К ней уже подключились 70 иностранных банков.
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