Самозанятые

Самозанятым работается в РФ легко и просто. Так считает глава ФНС Даниил Егоров

Чиновник сегодня отчитался перед президентом о работе налоговиков. Он сообщил, что самозанятых в стране уже более 5 млн.

Версия для печати

Также рассказал, что служба разработала новую налоговую схему, которая уже работает в качестве эксперимента.

Речь идет о Едином налоговом счете. Механизм позволяет компаниям уплачивать налоги всего по двум реквизитам, а не думать в какую «ячейку бюджета» положить тот или иной платеж. Платежи проходя одновременно по банковским счетам и кассам.

«Теперь не они перед нами отчитываются, а мы перед ними. Мы за них делаем отчеты, а они утверждают: верен или не верен, и лишь корректируют», - рассказал Егоров.

Из-за ошибок при оплате ежегодно образуется до 30 млн невыясненных платежей, при новой системе это исключено.

По словам Егорова, для самозанятых это большое подспорье, которое позволяет им работать «легально, легко и просто».

С 2023 года  самозанятые получат право на добровольную уплату страховых взносов в ФСС. Они смогут получать детские пособия и больничные. 

Ещё больше полезной информации можно найти на наших бесплатных вебинарах !

Здесь вся подробная информация. 

Дробить бизнес надо по новым правилам! Забирайте 16 полезных материалов по законному дроблению бизнеса: так, чтобы налоговики не придрались, а бухгалтер был защищен

В коллекции получите:

5 онлайн-курсов;
11 вебинаров;
сертификаты об обучении, чтобы показать свой профуровень.

«Клерк.Коллекция» по дроблению бизнеса создана налоговыми адвокатами и консультантами. Только теми, кто защищает схемы дробления перед налоговиками. Они знают все секреты!

На подборку только сейчас действует акция — 14.900 рублей, вместо 70 тысяч!

Получите полные программы курсов и вебинаров, нажмите сюда или оставьте заявку ниже — расскажем больше.

Проверка контрагентов

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Загруженность арбитражных судов вынуждает бизнес искать альтернативные способы урегулирования споров с контрагентами. Так, по данным Судебного департамента ВС РФ за 2021 год, в арбитражных судах только первых инстанций было рассмотрено 1,1 млн исков по гражданским спорам и 237,3 тыс. — по административным. При этом нередко стороны не соглашаются с решениями

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Поиск работы бухгалтеров

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 25 августа

  1. зарплата не указана, Екатеринбург, полная занятость
  2. зарплата не указана, Москва, полная занятость
  3. от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Новосибирск, полная занятость
  4. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. Помощник главного бухгалтера в Primula (Ландшафтно-строительная)
    от 40 000 ₽, Москва, полная занятость
  6. Главный бухгалтер в Новоборт (Подключение в сервисы Яндекс (услуги))
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Новосибирск, полная занятость
  7. Главный бухгалтер в Свифт Текникал (Нефтесервис)
    от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  8. Удаленный бухгалтер на первичную документацию в ДС Пейнт
    от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, удаленно, полная занятость
  9. Бухгалтер на участок Авансовых отчетов в Тинькофф Банк (Банк)
    зарплата не указана, Москва полная занятость

Читать еще