Самозанятым работается в РФ легко и просто. Так считает глава ФНС Даниил Егоров

Также рассказал, что служба разработала новую налоговую схему, которая уже работает в качестве эксперимента.

Речь идет о Едином налоговом счете. Механизм позволяет компаниям уплачивать налоги всего по двум реквизитам, а не думать в какую «ячейку бюджета» положить тот или иной платеж. Платежи проходя одновременно по банковским счетам и кассам.

«Теперь не они перед нами отчитываются, а мы перед ними. Мы за них делаем отчеты, а они утверждают: верен или не верен, и лишь корректируют», - рассказал Егоров.

Из-за ошибок при оплате ежегодно образуется до 30 млн невыясненных платежей, при новой системе это исключено.

По словам Егорова, для самозанятых это большое подспорье, которое позволяет им работать «легально, легко и просто».

С 2023 года самозанятые получат право на добровольную уплату страховых взносов в ФСС. Они смогут получать детские пособия и больничные.