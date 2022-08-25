Маркировка товаров

Маркировку ювелирных изделий отложили

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут с марта 2024 года на сентябрь 2024 года.

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Такая информация размещена на сайте Минфина.

Внесения сведений об остатках изделий также продлят до марта 2023 года.

Со слов министра финансов Алексей Моисеева маркировка — это благо. И чем быстрее заработает система, тем быстрее потребитель оценит результат проведенной работы.

Глава Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин назвал готовящиеся меры избыточными, потому что из-за дополнительных расходов цены на ювелирном рынке поднимутся.

Об этом сообщили Ведомости.

Маркировку пива продлили до 28 февраля 2023 года, икру начнут маркировать уже с 1 ноября этого года, а БАДы нужно будет маркировать с 1 апреля 2023 года.

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