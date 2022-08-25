УСН

Лимит численности работников для УСН не увеличат

Минфин против.

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Свой отказ Минфин пояснил в письме от 04.08.2022 № 03-11-06/2/75622.

Он сказал, что в 2021 году уже было увеличение численности работников для УСН со 100 до 130 человек.

В 2021 году компаний на УСН, которые превысили этот показатель, меньше 0,002% от общего количества «упрощенцев».

И если увеличить лимит по численности работников, то плательщиков УСН станет больше. А они полностью или частично освобождены от уплаты других налогов. Это приведет к потерям бюджета.

А тем временем бухгалтеры ждут, когда увеличат лимит доходов по УСН и ПСН , а ювелиры требуют вернуть им право на УСН и ПСН.  

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