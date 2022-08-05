УСН

Ювелиры предупредили о возможном закрытии бизнеса и требуют вернуть им право на УСН и ПСН

С 2023 года торговать ювелирными изделиями и производить их можно будет только на ОСНО. Ювелирный бизнес заявил, что это убьет его.

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94% участников рынка просто закроют свой бизнес. Сотрудники будут уволены, что повлечет увеличение безработицы. Те, кто перейдет на ОСНО, увеличат цену на 56%, чтобы не терять прибыль. Цена товара станет неконкурентоспособной.

Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте РОИ.

Автор петиции требует вернуть ювелирной отрасли право на УСН и ПСН.

В противном случае весь малый бизнес прекратит такую деятельность, что «приведет к олигополии ювелирного бизнеса с доминирующим положением не более 20 крупных игроков».

Закроются ювелирные студии, мастерские, микропредприятия, небольшие салоны и магазины.

Кстати, против отмены спецрежимов для ювелирной отрасли выступили в службе бизнес-защитника.

Тем временем производителям и продавцам изделий из драгметаллов хотят запретить не только УСН и ПСН, но и АУСН. Об этом мы рассказывали здесь.

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