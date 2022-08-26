Мошенники за рубежом могли получить доступ к данным россиян

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники на рынке связи и информационной безопасности.
В частности, в открытый доступ могли попасть данные пользователей WhatsApp, Telegram и Google. Утечка случилась из-за использования зарубежных смс-агрегаторов Infobip, Mitto, а также виртуального оператора VentaTel.
Схема выглядит так. На телефон абонента через цепочку иностранных компаний-агрегаторов попадает сообщение от иностранного сервиса. При этом такое смс-сообщение не шифруется, что позволяет видеть содержимое послания всей цепочке структур.
Ранее сообщалось,. что мошенники придумали новую схему с пирамидой онлайн-покупок.