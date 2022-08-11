Мошенники придумали новую схему с пирамидой онлайн-покупок

Суть схемы в том, что под видом продавцов на интернет-площадках мошенники просят сделать покупку с возвратом средств за небольшую премию. Люди совершают покупки и действительно получают деньги обратно. Но далее за более дорогие покупки деньги уже не возвращаются.

Покупки просят совершать для якобы поднятия рейтинга при продаже товаров. В том числе и дорогих.

Все также популярной остается схема с участием правоохранителей, когда просят оформить кредит на имя человека. А рост телефонного мошенничества уже приближается к уровням начала года.

Об этом сообщили РИА со ссылкой на интервью зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Еще мошенники создают клоны онлайн-аптек. Покупатели ведутся из-за быстрой рекламы и предлагают очистку плохой кредитной истории в обмен на новые долги.