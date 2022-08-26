Налоговики пересчитают ваш НДФЛ по ставке 15% и пришлют уведомление на доплату

Разъяснение дает Минфин в письме от 08.07.2022 № 03-04-09/65843.

Налоговики сложат доходы от разных агентов и доход, который человек сам заявил по декларации 3-НДФЛ. С этой суммы посчитают налог с учетом превышения 5 млн. Если он окажется больше того, что человек заплатил, ему пришлют налоговое уведомление.

Уплатить налог по нему надо до 1 декабря.

НДФЛ 15% ввели с 2021 года. Таким образом впервые доплачивать налог люди будут до 1 декабря 2022 года.

Если человек не рассчитывал, что придется что-то доплачивать (он думал, что на работе с него все удержали), и у него трудности с деньгами, то можно попросить об отсрочке или рассрочке платежа.

Отметим, что даже если у вас один налоговый агент, все равно может быть ситуация, когда налог потом пересчитают, потому что по зарплате и дивидендам базу считают отдельно.