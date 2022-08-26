На АУСН нет НДС. Но если начислили, с него платить налог не надо

Облагаться будет только сумма без НДС.

Например, от покупателя поступило 120 тыс. рублей, в том числе НДС 20 тыс.

В этом случае будет налог по АУСН с суммы 100 тыс. рублей.

Чтобы банк правильно разнес этот платеж и компании точно не пришлось бы платить налог со всех 120 тыс. рублей, надо при выставлении счета дать контрагенту разнарядку — указывать специальную кодировку в платежке.

В нашем примере назначение (поле 24) во входящей платежке должно быть такое:

Оплата консультационных услуг по договору № 15 от 10.09.2022, в т.ч. НДС 20% 200000,00 +Б100000,00+.

То есть будет код «Б» (о том, что доход идет в базу) и сумма, которая включается в базу (100 000 руб.).

Такое разъяснение дает ФНС в методичке по АУСН.

Про признаки и коды операций на АУСН читайте здесь.