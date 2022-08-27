Будет новый бланк для налога на прибыль 0%

Вышел приказ ФНС от 18.07.2022 № ЕД-7-3/651@. Он заработает с 30 августа.

Музеи, театры, библиотеки, ДК и клубы применяют ставку 0%, но только при условии, что они ведут деятельность из перечня и доля доходов от такой деятельности составляет 90%.

Чтобы подтвердить долю, надо сдать сведения (КНД 1111077).

Там, в том числе, указывают доходы по кодам. Код состоит из 3 цифр.

В первой ячейке указывают вид учреждения:

1 — театр;

2 — библиотека;

3 — музей;

4 — дом или дворец культуры, клуб.

В двух других — код деятельности. Его берут из постановления правительства от 08.05.2020 № 642. Этот документ недавно обновили. Об этом мы рассказывали тут.

Например, если музей организует выставку, будет код 304, потому что в постановлении для выставки идут по № 4.