Будет новый бланк для налога на прибыль 0%

Вышел приказ ФНС от 18.07.2022 № ЕД-7-3/651@. Он заработает с 30 августа.
Музеи, театры, библиотеки, ДК и клубы применяют ставку 0%, но только при условии, что они ведут деятельность из перечня и доля доходов от такой деятельности составляет 90%.
Чтобы подтвердить долю, надо сдать сведения (КНД 1111077).
Там, в том числе, указывают доходы по кодам. Код состоит из 3 цифр.
В первой ячейке указывают вид учреждения:
- 1 — театр;
- 2 — библиотека;
- 3 — музей;
- 4 — дом или дворец культуры, клуб.
В двух других — код деятельности. Его берут из постановления правительства от 08.05.2020 № 642. Этот документ недавно обновили. Об этом мы рассказывали тут.
Например, если музей организует выставку, будет код 304, потому что в постановлении для выставки идут по № 4.