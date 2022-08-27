Налог на прибыль

Будет новый бланк для налога на прибыль 0%

Учреждения культуры с годовой декларацией по налогу на прибыль должны сдавать сведения о доле доходов. Утвердили новую форму таких сведений.

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Вышел приказ ФНС от 18.07.2022 № ЕД-7-3/651@. Он заработает с 30 августа.

Музеи, театры, библиотеки, ДК и клубы применяют ставку 0%, но только при условии, что они ведут деятельность из перечня и доля доходов от такой деятельности составляет 90%.

Чтобы подтвердить долю, надо сдать сведения (КНД 1111077).

Там, в том числе, указывают доходы по кодам. Код состоит из 3 цифр.

В первой ячейке указывают вид учреждения:

  • 1 — театр;
  • 2 — библиотека;
  • 3 — музей;
  • 4 — дом или дворец культуры, клуб.

В двух других — код деятельности. Его берут из постановления правительства от 08.05.2020 № 642. Этот документ недавно обновили. Об этом мы рассказывали тут.

Например, если музей организует выставку, будет код 304, потому что в постановлении для выставки идут по № 4.

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