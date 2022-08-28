Граждане Армении и Кыргызстана, которые не продлили миграционный учет, до 3 сентября должны покинуть Россию

Транспортное сообщение восстановили 6 июня (распоряжение Правительства от 06.06.2022 № 1454-р). Значит, в течение 90 дней с этой даты люди, у которых кончился разрешенный срок пребывания в России, должны ее покинуть.

17 августа 2022 года аналогичный срок истек для граждан Беларуси и Казахстана.

Те, у кого заканчивается срок пребывания в России, но есть трудовой договор с российским работодателем, должны продлить миграционный учет.

Но, обратите внимание, что у работодателей возникают проблемы при регистрации иностранных работников.