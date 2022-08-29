Инспекция вправе рассказывать про вас гадости контрагентам, так решил суд

Налоговые проверки

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На рабочей встрече с представителями компании налоговики рекомендовали убрать вычеты по НДС от одного из поставщиков. Убеждали, что тот не ведет реальной деятельности.

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Компания спорные вычеты убрала и прекратила отношения с поставщиком как с неблагонадежным. Поставщик подал на налоговую в суд.

Компания утверждала, что налоговики распространяли сведения, составляющие налоговую тайну. К тому же, эти сведения недостоверны и порочат его деловую репутацию.

Однако АС Восточно-Сибирского округа в постановлении от 10.08.2022 № А33-23316/2021 решил, что налоговая не нарушала права компании.

Протокол рабочей встречи не возлагает на налогоплательщика каких-либо обязанностей и не создает препятствий предпринимательской деятельности. Это внутренний рабочий документ налоговиков, который не публикуют и не распространяют иным способом среди неопределенного круга лиц.

Кстати, адвокаты делятся историями, что такие «рабочие встречи» часто превращаются в допрос.

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