Налоговикам запретили превращать предпроверочный анализ в проверку

Компания посчитала, что запрос такого объема документов возможен только в ходе налоговой проверки.
Требование налоговиков она оспорила в суде.
АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 02.08.2022 № А70-13651/2021 согласился с аргументами налогоплательщика.
Суд отметил, что такой объем информации вне рамок проверки требует каких-либо пояснений от налоговиков. Но разумных пояснений не было.
Следовательно, налоговики злоупотребили правом, пытаясь подменить налоговую проверку предпроверочным анализом.
Такие проблемы возникают не только с вычетами по НДС. По НДФЛ налоговики тоже часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это.