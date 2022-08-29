Налоговые требования

Налоговикам запретили превращать предпроверочный анализ в проверку

Инспекция вне рамок налоговой проверки (п. 2 ст. 93.1 НК) запросила документы по 28 поставщикам. Это 78% всего объема документов за период.

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Фото: Andrea Piacquadio / Pexels Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Компания посчитала, что запрос такого объема документов возможен только в ходе налоговой проверки.

Требование налоговиков она оспорила в суде.

АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 02.08.2022 № А70-13651/2021 согласился с аргументами налогоплательщика.

Суд отметил, что такой объем информации вне рамок проверки требует каких-либо пояснений от налоговиков. Но разумных пояснений не было.

Следовательно, налоговики злоупотребили правом, пытаясь подменить налоговую проверку предпроверочным анализом.

Такие проблемы возникают не только с вычетами по НДС. По НДФЛ налоговики тоже часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это.

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