Абоненты пожаловались на рост спам-звонков и утечку персональных данных. Это отметил каждый четвертый россиянин

Об этом сообщает исследование «Альфа Страхования». Документ имеется в распоряжении ТАСС.
Согласно опросу:
- 15,5% увидели свои данные в подписках на сервисы, на которые они не давали согласие;
- 14% потеряли деньги из-за того, что их личные данные попали в руки к мошенникам.
Все респонденты пожаловались на шантаж и вымогательство денег со стороны преступников.
С заявлением в полицию обратились 80% респондентов, которым мошеннические действия нанесли реальный вред.
Ранее сообщалось, что мошенники больше не звонят своим жертвам с целью заполучить деньги. Они перешли на вишинг.