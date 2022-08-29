Мошенничество

Абоненты пожаловались на рост спам-звонков и утечку персональных данных. Это отметил каждый четвертый россиянин

В I квартале текущего года с утечкой персональных данных столкнулись 44 % интернет-пользователей. Около 20% пожаловались на утечку личных данных.

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Об этом сообщает исследование «Альфа Страхования». Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно опросу:

  • 15,5% увидели свои данные в подписках на сервисы, на которые они не давали согласие;
  • 14% потеряли деньги из-за того, что их личные данные попали в руки к мошенникам.

Все респонденты пожаловались на шантаж и вымогательство денег со стороны преступников.

С заявлением в полицию обратились 80% респондентов, которым мошеннические действия нанесли реальный вред.

Ранее сообщалось, что мошенники больше не звонят своим жертвам с целью заполучить деньги. Они перешли на вишинг.

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