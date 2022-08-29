АУСН

Перечисления подотчетникам в компаниях на АУСН банк не включит в расход. Но это можно исправить

В общем случае выдача денег под отчет сама по себе не образует элемент расхода. Но если они потрачены на нужды фирмы, будет расход. Как банкам все это учесть при обслуживании бизнеса на АУСН, рассказала ФНС.

Версия для печати

Налоговики выпустили методичку, в которой расписали, как банк должен идентифицировать доходы и расходы клиентов-автоматических упрощенцев.

Дело в том, что банкам отведена ключевая роль по учету доходов и расходов при АУСН.

Банк определяет, учитывать ли доход или расход при расчете налога. Разбивает приходы и расходы по видам и передает эти данные в ФНС.

Например, перечислению под отчет банк присвоит признак «Не налоговая база».

Если подотчетник потратил эти деньги по делу и есть документы, то компания сама должна в своем личном банковском кабинете исправить признак на «Расход».

Исправлять можно до 7 числа следующего месяца.

Автоматически определять, что идет перечисление подотчетнику, банк будет по ключевым словам в поле 24 платежки: «под отчет», «подотчет», «под отчёт», «подотчёт», «хоз» и «нужд», «хоз» и «расход» «командировочн» или «суточн», «авансов» и «отчет» и т. д.

Бухгалтеры, бросайте найм: громко уходите из офиса в аутсорс. Забирайте коллекцию из 20 материалов по бухаутсорсингу. Составлено владельцами крупнейших аутсорсинговых фирм.

В подборке: инструкции, где найти клиентов, как составить объявление, что прописать в ГПХ-договоре, прайс-листе и заодно не выгореть от кучи заказов.

Получите:

5 онлайн-курсов;
15 вебинаров;
сертификаты от Центра обучения.

Только сейчас на подборку акция — 10 400 ₽. Спешите, предложение временное. Узнайте полную программу коллекции здесь или оставьте заявку ниже — мы свяжемся с вами и расскажем подробнее.

Карьера бухгалтера

Есть вопрос? Бегом на «Клерк.Консультации»! И спрашивайте больше, наши эксперты это любят

Раздел персональных консультаций на «Клерке» - настоящая находка для бухгалтера: эксперты всегда под рукой и отвечают за сутки. Задавайте вопросов сколько угодно.

Повышение квалификации

Маркетплейсы

Как продавать на маркетплейсе товары параллельного импорта

Чтобы легально торговать продукцией параллельного импорта нужно выполнять особые условия. Разберемся, что нужно знать продавцу, чтобы его не заблокировали на маркетплейсе, и какие документы защитят от обвинения в контрафакте.

Как продавать на маркетплейсе товары параллельного импорта
Обучение для бухгалтеров

Предприниматели и бухгалтеры путаются в 44-ФЗ. Вебинар про госзакупки уже завтра

На первый взгляд участие в закупках кажется новичку сложным. Предстоит изучить немало новых законов, вникнуть в процесс. Расскажем о том, на что нужно обратить внимание.

Мероприятия

Разместить
УСН

Налоговики хотят, чтобы при эквайринге доход в декларации по УСН совпадал с поступлениями по банку

При эквайринге на счет поступает не вся пробитая по кассе сумма, а за минусом комиссии. Но в доход надо включать полную сумму (поступления + комиссия). Однако налоговики не хотят вникать в эти тонкости расчета.

Защита персональных данных

Работодатели обязаны уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных работников с 1 сентября 2022 года: как и когда это сделать

Закон 266-ФЗ от 14.07.2022 меняет правила работы с персональными данными. До 1 сентября 2022 года все работодатели должны уведомить Роскомнадзор об обработке личной информации своих работников, чтобы попасть в реестр операторов персональных данных. Эта обязанность коснётся большинство организаций и ИП. Рассказываем, как и когда уведомить Роскомнадзор.

Работодатели обязаны уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных работников с 1 сентября 2022 года: как и когда это сделать
УК РФ

Подборка наказаний: штрафы для Яндекса, бизнеса и уголовочка за госизмену

Наше государство в лице депутатов Госдумы и президента продолжает бороться с иностранным влиянием на наши умы. Особенно, если это иностранное влияние осуществляется через интернет. Кроме этого поговорим о гос. измене и прочих интересных статьях УК.

Подборка наказаний: штрафы для Яндекса, бизнеса и уголовочка за госизмену
Налоговая оговорка

Зачем налоговики рекламируют налоговые оговорки, и есть ли смысл включать их в договор

ФНС активно навязывает налогоплательщикам налоговые оговорки. Интерес налоговиков понятен — они хотят, чтобы компании судились друг с другом, а не с налоговой. Чтобы решиться, важно знать, насколько успешно пострадавшие судятся с поставщиками и какие условия включить в договор, чтобы суд не отказал в компенсации.

Зачем налоговики рекламируют налоговые оговорки, и есть ли смысл включать их в договор
Читать еще