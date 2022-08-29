Перечисления подотчетникам в компаниях на АУСН банк не включит в расход. Но это можно исправить

Налоговики выпустили методичку, в которой расписали, как банк должен идентифицировать доходы и расходы клиентов-автоматических упрощенцев.

Дело в том, что банкам отведена ключевая роль по учету доходов и расходов при АУСН.

Банк определяет, учитывать ли доход или расход при расчете налога. Разбивает приходы и расходы по видам и передает эти данные в ФНС.

Например, перечислению под отчет банк присвоит признак «Не налоговая база».

Если подотчетник потратил эти деньги по делу и есть документы, то компания сама должна в своем личном банковском кабинете исправить признак на «Расход».

Исправлять можно до 7 числа следующего месяца.

Автоматически определять, что идет перечисление подотчетнику, банк будет по ключевым словам в поле 24 платежки: «под отчет», «подотчет», «под отчёт», «подотчёт», «хоз» и «нужд», «хоз» и «расход» «командировочн» или «суточн», «авансов» и «отчет» и т. д.