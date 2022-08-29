Санкции 2022

Nokia и Logitech тоже больше не желают работать в России

Швейцарский производитель компьютерной техники Logitech объявил об уходе из России. Такое же решение принял финский производитель телефонов Nokia.

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Представитель Logitech Бен Старки сообщил «РИА Новости», что компания уходит с российского рынка.

«К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали сотрудников все это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — заявил он.

Об полном уходе Nokia из России до конца 2022 года сообщил Reuters. Официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока не запершат все юридические процедуры.

Также сегодня объявили об уходе из России Dell и Ericsson.

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