Nokia и Logitech тоже больше не желают работать в России

Представитель Logitech Бен Старки сообщил «РИА Новости», что компания уходит с российского рынка.

«К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали сотрудников все это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — заявил он.

Об полном уходе Nokia из России до конца 2022 года сообщил Reuters. Официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока не запершат все юридические процедуры.

Также сегодня объявили об уходе из России Dell и Ericsson.