Программно-аппаратные комплексы попадут в реестр ПО и получат налоговые льготы

Минцифры опубликовало проект постановления правительства. Изменения затрагивают правила, по которым программное обеспечение включают в реестр отечественного ПО.

Менять правила необходимо из-за июльских поправок в Налоговый кодекс. Программно-аппаратные комплексы (ПАК), включенные в реестр отечественного ПО, получили налоговые льготы. Однако в реестр они попасть не могли — не позволяли правила.

Теперь ПАК войдут в реестр. И разработчики и производители ПАКов смогут претендовать на те же налоговые льготы, что и разработчики отечественного ПО.

Также теперь в реестре появится информация:

о том, что ПО относится к сфере искусственного интеллекта;

проценте отчислений в пользу иностранных правообладателей;

совместимости ПО с отечественной радиоэлектроникой и отечесвенными операционными системами;

техподдержке ПО на территории России.

Ранее ходили слухи, что Минцифры ужесточит правила попадания в реестр отечественного ПО. Чиновники отрицали это. Судя по проекту, опасения не подтвердились.