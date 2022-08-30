Власть возместит производителям молока затраты на оборудование для маркировки

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Соответствующие поправки внесут в нормативные акты.

Она отметила, что поддержка будет оказана отраслям, поскольку молочные продукты и являются социально значимой категорией товаров.

Деньги на субсидии возьмут из бюджета, также на доплаты будут направлены доходы от вывозных пошлин на продукцию агропромышленного комплекса

Также до 50% затрат на модернизацию возместят селекционно-семеноводческим центрам в растениеводстве.

С 1 марта 2023 года в России планируют начать маркировать детскую питьевую воду по системе «Честный знак».