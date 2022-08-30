Бухгалтерский учет

🙈Из-за остатка на вспомогательном счете 000 баланс не сойдется

В 1С счет 000 используется для вода начальных остатков. Если все правильно забить в программу, то сальдо на нулевом счете будет нулевое. И в дальнейшем про счет 000 надо забыть, не применять его при составлении проводок.

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Но на практике бывают разные курьезные случаи. Одним из них поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Придя на новое место работы, бухгалтер обнаружила в оборотке сальдо по счету 000 в размере 127 тыс. руб.

Оно появилось после проводки Д 10.09 — К 000, которая была сделана в декабре прошлого года.

Участники обсуждения гадают, что этой проводкой хотел сказать бывший главбух.

Есть такие предположения:

  • так проверили итоги инвентаризации (выявление излишков);
  • так провели переход на ФСБУ 6/2020.

Если речь идет об итогах инвентаризации, то проводка должна быть Д 10.09 — К 91.01 и эта сумма идет в базу по налогу на прибыль.

Корреспонденция со счетом 000 — это ввод начальных остатков, коих быть априори не может, подсказывают коллеги.

В любом случае при автоматическом формировании баланса в 1С он не сойдется, если есть сальдо по счету 000.

Баланс за 2021 год сошелся, значит либо проводка была сделана после его формирования, либо где-то есть еще одна ошибка на эту же сумму.

А вы когда-нибудь встречали оборотку, в которой есть сальдо по счету 000?

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