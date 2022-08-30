Экономика России

С недружественными странами надо рассчитываться в рублях. Так сказал Мишустин

Об этом премьер-министр сказал на стратегической сессии по развитию финансовой системы.

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По словам  Мишустина надо отказываться от валют недружественных стран и проводить международные расчеты в рублях.

Уже сейчас 75% расчетов в ЕАЭС проводятся в национальной валюте. 

Первоочередными задачами правительства он считает принятие мер для восстановления темпов роста экономики, создание привлекательных условий всем инвесторам и новых инструментов инвестирования.

Об этом сообщил ТАСС.

А еще главной задачей власть называет отказ от SWIFT, а система денежных переводов Paysend передумала уходить из России.

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