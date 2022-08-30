С недружественными странами надо рассчитываться в рублях. Так сказал Мишустин

По словам Мишустина надо отказываться от валют недружественных стран и проводить международные расчеты в рублях.
Уже сейчас 75% расчетов в ЕАЭС проводятся в национальной валюте.
Первоочередными задачами правительства он считает принятие мер для восстановления темпов роста экономики, создание привлекательных условий всем инвесторам и новых инструментов инвестирования.
Об этом сообщил ТАСС.
А еще главной задачей власть называет отказ от SWIFT, а система денежных переводов Paysend передумала уходить из России.