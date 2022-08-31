Кредитование

Половина обратившихся за кредитными каникулами клиентов получили от банков отказ

Банки отказывали в кредитных каникулах из-за недостаточного числа документов, которые подтвердили бы ухудшение финансового положения заемщика.

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Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Центробанк.

Также банки отказывали в кредитных каникулах после анализа предоставленных документов.

Всего с марта по июнь 2022 года в 44 банка поступило 1,23 млн заявлений от клиентов на реструктуризацию кредитов.

Реструктуризация проведена:

  • из числа обращений по 531 тыс. кредитов на общую сумму 267 млрд рублей
  • по собственным программам банков было пересмотрено 444,4 тыс. договоров на общую сумму 215,2 млрд рублей.

Одобрено:

  • 82,6 тыс. заявлений на 38,3 млрд рублей (кредитные каникулы);
  • 4 тыс. заявлений на 13,5 млрд рублей (ипотечные каникулы).

В целом, спрос на реструктуризацию сейчас ниже, чем в период пандемии, когда поступило в два раза больше заявок на пересмотр кредитных условий.

Ранее россияне жаловались, что банки не отпускают их на кредитные каникулы. Условия кредита менять тоже не хотят.

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