Россияне, которые уехали за границу и стали нерезидентами, при продаже квартиры в России заплатят налог 30%

Работайте с кадрами без проблем! Получите обучающую подборку по зарплате и кадрам

С коллекцией «Клерка» вы разберетесь с 1С: ЗУП, особенностями выплаты зарплаты, как правильно принимать и увольнять сотрудников. Узнаете, как снимать расходы так, чтобы не докопались налоговики.

4 онлайн-курса и 20 вебинаров дадут полную картину правильной работы с кадрами. Приобретайте подборку по акции за 8.000 рублей — по отдельности за курсы и вебинары вы бы заплатили 75.330, а так экономите больше 65 тысяч.

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