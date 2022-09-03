НДФЛ

Россияне, которые уехали за границу и стали нерезидентами, при продаже квартиры в России заплатят налог 30%

Если владеть жильем менее минимального срока (3 или 5 лет), то при продаже будет НДФЛ. Налог считают по-разному для налоговых резидентов и нерезидентов РФ.

Версия для печати

У нерезидентов ставка НДФЛ — 30%.

Причем платить ее надо со всей суммы дохода. Применять налоговые вычеты нерезидент не может.

То есть нельзя уменьшить доход от продажи жилья ни на 1 млн рублей, ни на фактические расходы на его покупку.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.08.2022 № 03-04-05/77044.

Приведем пример налогообложения при продаже квартиры резидентом и нерезидентом.

 

Резидент РФ

Нерезидент РФ

Покупная стоимость квартиры

5 000 000

Срок владения

Менее 3 лет

Продажная стоимость квартиры

5 000 000

Вычет при продаже

5 000 000

-

База для НДФЛ

0

5 000 000

Ставка НДФЛ

13%

30%

Сумма НДФЛ

0

1 500 000

 

Работайте с кадрами без проблем! Получите обучающую подборку по зарплате и кадрам

С коллекцией «Клерка» вы разберетесь с 1С: ЗУП, особенностями выплаты зарплаты, как правильно принимать и увольнять сотрудников. Узнаете, как снимать расходы так, чтобы не докопались налоговики.

4 онлайн-курса и 20 вебинаров дадут полную картину правильной работы с кадрами. Приобретайте подборку по акции за 8.000 рублей — по отдельности за курсы и вебинары вы бы заплатили 75.330, а так экономите больше 65 тысяч.

Список курсов смотрите здесь или заполните форму ниже и нажмите «отправить» — расскажем о коллекции больше.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Взносы в ФОМС

Частная клиника доказала в Верховном суде, что вправе лечить пациентов без прикрепления за счет средств ТФОМС

Частная медорганизация системы ОМС без прикрепленного населения выиграла спор с ТФОМС об оплате первичной специализированной медпомощи, в том числе в условиях дневного стационара, оказанной пациентам из других регионов.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Свершилось! Низкооплачиваемых сотрудников запретили лишать премии

Роструд дал очередное странное разъяснение. Дескать, работник, лишившись премии, может получить за работу меньше МРОТ. А это незаконно. Поэтому премии таких сотрудников лишать нельзя.

«Ночной бухгалтер». Свершилось! Низкооплачиваемых сотрудников запретили лишать премии
Читать еще