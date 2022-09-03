Россияне, которые уехали за границу и стали нерезидентами, при продаже квартиры в России заплатят налог 30%

У нерезидентов ставка НДФЛ — 30%.
Причем платить ее надо со всей суммы дохода. Применять налоговые вычеты нерезидент не может.
То есть нельзя уменьшить доход от продажи жилья ни на 1 млн рублей, ни на фактические расходы на его покупку.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.08.2022 № 03-04-05/77044.
Приведем пример налогообложения при продаже квартиры резидентом и нерезидентом.
Резидент РФ
Нерезидент РФ
Покупная стоимость квартиры
5 000 000
Срок владения
Менее 3 лет
Продажная стоимость квартиры
5 000 000
Вычет при продаже
5 000 000
-
База для НДФЛ
0
5 000 000
Ставка НДФЛ
13%
30%
Сумма НДФЛ
0
1 500 000