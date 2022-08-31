Минцифры упростит правила для получения льготных кредитов IT-компаниями

Об этом говорится в проекте постановления кабмина, который публикует федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Помимо этого, Минцифры в этом же документе предлагает дать право системообразующим организациям в сфере МСП возможность претендовать на получение кредита. Сейчас это запрещено.

При этом организация вправе взять сразу несколько кредитов в разных банках, при этом общая сумма ограничена. Для отслеживания кредитного лимита одной компании, предлагается ввести в ее обязанность уведомлять о ранее взятых кредитах.

Задним числом с 1 января 2022 года поменяли условия для налоговых льгот IT-бизнеса. Доля профильных доходов теперь 70%, а не 90%. В этом году действуют переходные положения по применению льгот.