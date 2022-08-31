Каждый пятый россиянин сказал, что он счастлив

По пятибальной шкале россияне оценили свои ощущения так:

22% — на 5 баллов,

28% — на 4 балла,

24% — на 3 балла,

10% — на 2 балла.

А 8% сказали, что они абсолютно несчастны.

Женщины счастливее мужчин.

Семейный статус и наличие детей также влияет на уровень удовлетворения от жизни: замужние и женатые, имеющие детей счастливее бездетных пар, а также незамужних и неженатых.

Молодежь до 24 лет чаще довольна жизнью, чем другие. А вот жители столицы и Санкт-Петербурга не так счастливы, как это чувствуют жители других регионов.

Такой информацией поделилась RT со ссылкой на опрос сервиса.

Ранее опрос выяснил, что для комфортной жизни людям нужна пенсия в 40 тыс рублей, но большинство из них все равно не рассчитывают в старости на пенсию.