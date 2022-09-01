Бизнес хочет ждать, когда поступит оплата после отгрузки, и только тогда начислять НДС. Минфин против

Раньше было по-другому, считали НДС только после оплаты (до 2006 года). Но было много мошеннических схем

Сейчас налоговики применяют систему «АСК НДС-2». Ее принцип состоит в зеркальном отражении исчисленного налога и права на вычет. Если покупатель будет ставить на вычет, а поставщик не внесет в книгу продаж, пока не получит оплату, начнутся злоупотребления.

Минфин в письме от 17.08.2022 № 03-07-14/80161 похвалил действующие правила по НДС. Вот какие плюсы озвучены:

они соблюдают баланс государственных и частных интересов;

они позволяют выстроить автоматизированный контроль за уплатой и возмещением НДС;

они гармонизированы с законодательствами других стран.

Поэтому с НДС как есть, так и будет. Ничего менять не собираются.

Недавно Минфин также отверг идею ИП на ОСНО применять свой способ учета НДС.