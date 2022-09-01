Взносы на травматизм

Праздничные премии не надо облагать страховыми взносами на травматизм

Суд указал, что премии работникам к 23 февраля, 8 марта, профессиональному празднику и Новому году не должны облагаться взносами на травматизм.

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Такой вывод сделал суд в Постановлении АС Северо-Западного округа от 11.08.2022 по делу N А13-14328/2021, так как:

  • эти выплаты нельзя считать стимулирующими;
  • они не зависят от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения работы;
  • премии не относятся к оплате труда и не были предусмотрены в трудовых договорах;
  • издание приказов о выплатах было частью полномочий гендиректора.

В 2023 году тарифы взносов на травматизм останутся прежними, а размер единовременной выплаты за смерть от производственной травмы хотят удвоить.

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