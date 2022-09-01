Праздничные премии не надо облагать страховыми взносами на травматизм

Такой вывод сделал суд в Постановлении АС Северо-Западного округа от 11.08.2022 по делу N А13-14328/2021, так как:
- эти выплаты нельзя считать стимулирующими;
- они не зависят от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения работы;
- премии не относятся к оплате труда и не были предусмотрены в трудовых договорах;
- издание приказов о выплатах было частью полномочий гендиректора.
В 2023 году тарифы взносов на травматизм останутся прежними, а размер единовременной выплаты за смерть от производственной травмы хотят удвоить.