Работодатели должны подключить свою систему для кадрового ЭДО к Госуслугам

Для электронного кадрового документооборота можно использовать платформу «Работа в России» либо собственную информсистему.

Вести КЭДО через портал «Работа в России» с авторизацией работодателя и работника по логину и паролю Госуслуг пока нельзя

Поэтому работодатели, использующие для КЭДО свои информсистемы, должны подключить их к порталу госуслуг, напомнил Роструд в письме от 01.08.2022 № ПГ/19773-6-1.

Таблица с перечнем кадровых документов, которые можно перевести в электронный вид и которые нельзя – здесь.

На сотрудника-новичка надо заводить электронную трудовую, даже если раньше он был ИП, а из-за ошибочной записи в электронной трудовой книжке можно лишиться части пенсии.