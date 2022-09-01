ЭДО в кадровом учете

Работодатели должны подключить свою систему для кадрового ЭДО к Госуслугам

С 1 сентября работодатели, перешедшие на электронный кадровый документооборот, могут обмениваться с работниками документами через личные кабинеты. Для этого нужно наладить обмен данными своей информсистемы с Госуслугами.

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Для электронного кадрового документооборота можно использовать платформу «Работа в России» либо собственную информсистему.

Вести КЭДО через портал «Работа в России» с авторизацией работодателя и работника по логину и паролю Госуслуг пока нельзя

Поэтому работодатели, использующие для КЭДО свои информсистемы, должны подключить их к порталу госуслуг, напомнил Роструд в письме от 01.08.2022 № ПГ/19773-6-1.

Таблица с перечнем кадровых документов, которые можно перевести в электронный вид и которые нельзя – здесь.

 

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