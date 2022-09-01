Проблема «резиновых» квартир решена. Купить микродолю в жилом помещении не получится

Запрет не действует, когда доли возникают по закону, например, когда недвижимость делится при передаче по наследству, покупается с использованием маткапитала или в случае приватизации.

Раньше не было ограничений на размер доли в квартире, которая может находиться в собственности. Можно было купить квадратный метр или даже его половину.

Этим пользовались мошенники: покупали микродолю с правом пользования общими зонами в квартире, намеренно делали жизнь других собственников невыносимой, заставляя их продать свою недвижимость практически за бесценок.

Закон не имеет обратной силы. Поэтому уже существующие доли под запрет не подпадут, сделки с ними можно будет совершать — покупать и продавать, но до осени, сообщил РБК со ссылкой на слова руководителя департамента Amulex.ru Нуриды Ибрагимовой.

С 1 июля квартплата повысилась на 4 % , а в трудной ситуации могут списать долги за коммуналку.