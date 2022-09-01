Перевод денег по банковским реквизитам заемщика защитит его от мошенников

В этом уверены эксперты Народного фронта, которые с таким предложением направили ЦБ письмо.

Вся проблема в слишком простом оформлении онлайн-микрокредитов. Нужно только указать свои персональные данные, телефон и номер банковской карты.

Мошенники этим пользуются, указывая в заявке на получение займа номер карты, к которой у человека нет доступа, а также указывают левые номера телефонов.

В итоге деньги уходят через подставных лиц на счета злоумышленников.

Если же перевод делать по банковским реквизитам, которые заемщик может посмотреть в договоре или в приложении своего банка, то вся эта мошенническая схема станет нерабочей, так как для перевода денег каждый раз нужно будет искать посредника с полностью совпадающими ФИО, а номер счета и вовсе подделать невозможно — он уникален, считают правозащитники.

Об этом сообщили Известия.

ЦБ стимулирует МФО проверять своих заемщиков, но персданные пользователей интернета все равно становятся доступными мошенникам.