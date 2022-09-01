По счету, выписанному на организацию, может заплатить физлицо. От покупателя нужно письмо, а от поставщика – чек ККТ

Более того, кредитор (поставщик) не может отказаться признать такую оплату.

Такое разъяснение дает эксперт Александр Заворин, отвечая на вопрос подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».

В статье 313 ГК сказано, что кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на это третье лицо.

Как правило, это оформляется обычным письмом, когда должник-юрлицо сообщает поставщику, что обязательство по оплате исполнит некое физлицо.

Чтобы учесть эту оплату, письма будет достаточно.

Однако при оплате физлицом за юрлицо у поставщика возникает дополнительная обязанность — сформировать чек ККТ.

Дело в том, что по мнению ФНС, а данном случае применение ККТ — обязательно. И это мнение подтверждают суды.

Например, «Интерфакс», куда идет оплата за сообщения на Федресурсе, в такой ситуации оштрафовали за неприменение ККТ. И отбиться в суде у них не получилось.