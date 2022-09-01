Сервис «Яндекс.Такси» был атакован злоумышленниками

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекса».

Помешала преступным планам бдительность служба безопасности сервиса, которая оперативно остановила попытки искусственного скопления автомашин в одном районе.

Однако проблем избежать не удалось, в районе образовалась сорокаминутная пробка. Из-за фейковых заказов решается вопрос компенсаций.

В пресс-службе сервиса сообщили, что алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован. Это исключает подобные инциденты в будущем.

Абоненты пожаловались на рост спам-звонков и утечку персональных данных. Это отметил каждый четвертый россиянин.