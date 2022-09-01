Мошенничество

Сервис «Яндекс.Такси» был атакован злоумышленниками

Злоумышленники пытались нарушить 1 сентября работу службы «Яндекс.Такси». Они отправили десяткам водителей массовые заказы в столичный район Фили.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекса».

Помешала преступным планам бдительность служба безопасности сервиса, которая оперативно остановила попытки искусственного скопления автомашин в одном районе.

Однако проблем избежать не удалось, в районе образовалась сорокаминутная пробка. Из-за фейковых заказов решается вопрос компенсаций.

В пресс-службе сервиса сообщили, что алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован. Это исключает подобные инциденты в будущем.

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