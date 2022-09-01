Сервисы электронного документооборота подверглись DDoS-атакам, сообщает Минпромторг

Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

В настоящее время операторы стараются минимизировать воздействия кибератак на участников оборота торговли.

Ранее сообщения с призывами к кибератакам на российские сервисы ЭДО появились в украинских телеграм-каналах, говорится в сообщении.

Сегодня поставщики могут передавать в ГИС МТ документы о поставке за три дня с момента физической передачи товара, напомнили в ведомстве.

При этом у Минпромторга есть и аварийный вариант, который позволяет осуществлять оборот продукции без электронных документов, которые могут быть поданы после восстановления работы.

Число DDoS-атак на российские компании в первом полугодии текущего года выросло в 15 раз. Самыми атакуемыми за полгода стали финансисты, госсектор и ритейл.