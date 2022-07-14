Хакеры в этом году DDoS-атакуют компании в 15 раз чаще и на несколько часов дольше

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании по защите от DDoS и хакерских атак StormWall.

В первой половине 2022 года чаще всего атаковали:

в 32% финансовый сектор (в 12,8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года);

в 18% государственный сектор (в 17 раз больше);

в 14% ритейл (в 11 раз больше);

в 10% логистические компании (в 16 раз больше);

в 8% страховщиков (в 15 раз больше).

Также DDoS-атакам подверглись образовательные компании (7%), сфера развлечений (5%), туриндустрия (4%).

Среднее продолжение атаки составило семь часов. Для сравнения в 2021 году атаковали в среднем по три часа. Сейчас эксперты компании наблюдают, что некоторые атаки длятся неделями.

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