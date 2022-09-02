Транспортный налог

⛽🚗 Акцизы на бензин и транспортный налог между собой не связаны

У транспортного налога свой объект налогообложения, у акцизов на бензин – свой. Ничего общего у них нет.

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Такое разъяснение дает ФНС в письме от 29.07.2022 № БС-3-21/8070@.

Транспортный налог люди и организации платят за автомобили. Объект налогообложения — автомобиль.

Акциз платят производители нефтепродуктов и покупатели нефтепродуктов, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами.

А если кто-то предлагает что-то поменять в этой системе, обращаться надо в Минфин, так как это он отвечает за разработку налоговой политики.

Впрочем, Минфин такие предложения уже рассматривал (и не раз). По мнению чиновников, если отменять транспортный налог, придется значительно повысить акцизы на бензин, а из-за этого повысятся цены на все товары. Об этом, в частности, говорится в письме от 14.04.2022 № 03-05-06-04/32863.

Отмену транспортного налога пытаются провести через Госдуму. Периодически вносят такие законопроекты, но результат нулевой.

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