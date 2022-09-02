НДФЛ

Если общая квартира перешла жене по брачному договору, срок владения для НДФЛ идет от даты ее покупки

Продать квартиру без НДФЛ можно, если истек минимальный срок владения (3 или 5 лет). Важное значение имеет дата, от которой идет отсчет срока.

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Минфин в письме от 16.08.2022 № 03-04-05/79525 рассмотрел ситуацию, когда квартира по брачному договору перешла в единоличную собственность супруги, после чего она ее продала.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. И неважно, на чье имя оно оформлено.

Для каждого из супругов срок владения квартирой идет с даты возникновения права собственности на нее у одного из супругов.

Переход квартиру в единоличную собственность одного из супругов по брачному договору не изменяет этот порядок.

Таким образом, отсчет срока владения пойдет с даты покупки этой квартиры, независимо от того, когда она перешла в собственность жене.

Если с момента покупки прошло более 3 или 5 лет, то НДФЛ при продаже не будет.

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