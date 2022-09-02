Увольнение

Работодатель опоздал с увольнением, и договор сотрудницы из срочного превратился в бессрочный

Верховный суд рассмотрел спор в пользу работницы, с которой в 2019 году должны были расторгнуть срочный договор, но сделали это пятью месяцами позже.

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Организация строила платную автомобильную дорогу Москва – Санкт-Петербург. На время строительства она наняла начальницу производственно-технического отдела.

Дорогу закончили строить 30 ноября 2019 года. Однако срочный договор работодатель решил расторгнуть только 10 апреля 2020 года.

Сотрудница не согласилась с этим и потребовала восстановить ее на работе.

Суд решил, что требование справедливо. Ведь условие трудового договора о его срочном характере утратило силу.

Работодателю нужно было уложиться в 30 дней со дня завершения строительства. Расторгнуть договор до 31 декабря 2019 года.

10 апреля у сотрудницы уже был бессрочный договор. Его расторгают в ином порядке. Одностороннего желания работодателя мало.

Верховный суд в определении от 18..07.2022 № 78-КГ22-26-К3 восстановил сотрудницу и взыскал с работодателя зарплату за время вынужденного прогула, более 1,2 млн руб.

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