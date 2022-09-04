С 1 октября вступят в силу изменения для налоговых агентов по НДС

Удерживать НДС с 1 октября обязал закон № 323-ФЗ от 14.07.2022.

Де-факто норма заработала еще раньше — ФНС в письме от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@рекомендовала бизнесу платить НДС за иностранных контрагентов, а потом рассчитываться с ними с учетом уплаченного налога.

Такая же рекомендация есть в письме Минфина от 10.06.2022 № 03-07-08/55372.

С 1 октября эти рекомендации станут обязаловкой. Так уже было до 2019 года.

При этом у инофирм останется обязанность вставать на учет в ФНС. И они по-прежнему будут сами платить за электронные услуги, оказанные физлицам.

Причиной поправок в НК стали сложности с перечислением денег из-за границы в бюджет РФ. Поэтому эту обязанность переложили на наш бизнес.

Однако если российская компания до 1 октября перечислит аванс иностранной фирме за электронные услуги, она не будет агентом по НДС.