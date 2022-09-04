Торговля через сайт — это не патент. Но налоговикам будет сложно доказать факт продажи

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают следующую налоговую схему.

У ИП есть страничка в соцсети, на которой представлен ассортимент товаров, цены. Есть кнопка «Корзина», куда можно положить товары, отправить заказ.

Потом ему сотрудник магазина пишет в личку, покупатель оплачивает товар на личную карту ИП и ему привозят товар на дом, вместе с чеком.

При этом деньги, поступающие от таких покупателей, проходят по кассе в полном размере. Как если бы покупатель сам пришел в магазин и купил на месте.

Минфин похожую ситуацию рассматривал в письме от 01.12.2021 № 03-11-11/97432. Из него можно сделать вывод, что применять ПСН можно если заказали товар в интернете, но получили — в магазине.

Бухгалтер спрашивает, насколько безопасна схема, и в каком случае налоговая сможет это выявить?

Подписчики комментариях сходятся на том, что налоговикам будет сложно доказать, что была продажа через сайт. Возможно только при контрольной закупке.

А вы как считаете?