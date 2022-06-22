Оставить на патенте онлайн-торговлю можно, но без доставки

Минфин разрешил применять ПСН при условии, что покупатель выбрал и заказал товар через интернет, а за его получением пришел в магазин.

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Напомним, что к розничной торговле не относится торговля товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети.

Подписчица нашего канала «Красный уголок бухгалтера» поинтересовалась — может ли розничный магазин на ПСН торговать через маркетплейс и также оставаться на патенте. Поводом для размышлений стало письмо Минфина от 01.12.2021 № 03-11-11/97432.

Вот что ответили ей коллеги:

Прочитав письмо можно сделать вывод о том, что ПСН можно если товар выбрали через интернет, но купили в магазине.

Розничный магазин может торговать через интернет с использованием ПСН только в одном случае: если заказ в интернете, получение — в магазине.

 

 

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