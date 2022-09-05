За бесплатное устранение недостатков в гарантийный срок надо заплатить НДС, считает Минфин

Такое мнение высказал Минфин в письме от 22.07.2022 № 03-07-11/70767.

Вопрос задала компания, которая выполняет инженерные работы по проектированию. По договору она должна бесплатно исправить недочеты, если они выявятся. Такое исправление для клиента бесплатно.

Фирма считает, что исправление недочетов — это не реализация. Устраняя недостатки, подрядчик надлежащим образом исполняет обязательства в рамках договора, по которому уже был уплачен НДС.

Но Минфин с таким мнением не согласен.

Все, что не облагается НДС, перечислено в статьях 146 и 149 НК. Работ по бесплатному устранению недостатков в течение гарантийного срока там нет.

Значит такие операции облагаются НДС.

Кстати, что касается, гарантийного ремонта товаров, то такие операции есть в перечне необлагаемых. При этом со стоимости запчастей, которые идут на гарантийный ремонт надо восстановить НДС.