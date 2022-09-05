Фиксированные взносы ИП

Уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы будущего года нельзя

Если ИП в 2022 году уплатит фиксированные взносы сразу за 2022 и 2023 годы, в вычет по налогу на УСН пойдут только взносы за текущий год.

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Обсуждение этого вопроса затеяли участники нашего форума.

Чтобы уменьшить налог по УСН за этот год, ИП хотел бы заранее уплатить часть 1-процентных взносов за 2023 год.

Но так делать нельзя, пояснили коллеги.

Уменьшить налог можно на уплаченные взносы, но в пределах начисленных.

Можно уменьшить налог на прошлогодние взносы, уплаченные в этом году. Но вот на взносы за будущий год, уплаченные в текущем — нельзя.

А вот 1-процентные взносы, уплаченные заранее, но за текущий год, учесть при расчете налога можно. Этот вопрос ранее поднимался на нашем форуме.

ИП планирует до 30 сентября уплатить взносы в размере 1% от дохода, который он планирует получить только в октябре. На эти взносы он хочет уменьшить авансовый платеж за 3 квартал.

Так можно. Но коллеги предупреждают:

— Но если в 4 квартале вы не заработаете запланированной суммы, то в декларации должны указать за 9 месяцев сумму взносов, которая правильная, а не ту, которая перечисленная. И, соответственно, у вас будет недоплата авансового платежа за 9 мес. и пени

Кстати, некоторые ИП сомневаются, можно ли вообще уменьшать налог на 1-процентные взносы. Можно, поясняет Минфин в письме от 09.12.2020 № 03-11-11/107597.

Все о фиксированных взносах за 2022 год читайте тут.

Что будет с фиксированными взносами в 2023 году — тут.

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