Уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы будущего года нельзя

Обсуждение этого вопроса затеяли участники нашего форума.
Чтобы уменьшить налог по УСН за этот год, ИП хотел бы заранее уплатить часть 1-процентных взносов за 2023 год.
Но так делать нельзя, пояснили коллеги.
Уменьшить налог можно на уплаченные взносы, но в пределах начисленных.
Можно уменьшить налог на прошлогодние взносы, уплаченные в этом году. Но вот на взносы за будущий год, уплаченные в текущем — нельзя.А вот 1-процентные взносы, уплаченные заранее, но за текущий год, учесть при расчете налога можно. Этот вопрос ранее поднимался на нашем форуме.
ИП планирует до 30 сентября уплатить взносы в размере 1% от дохода, который он планирует получить только в октябре. На эти взносы он хочет уменьшить авансовый платеж за 3 квартал.
Так можно. Но коллеги предупреждают:
— Но если в 4 квартале вы не заработаете запланированной суммы, то в декларации должны указать за 9 месяцев сумму взносов, которая правильная, а не ту, которая перечисленная. И, соответственно, у вас будет недоплата авансового платежа за 9 мес. и пениКстати, некоторые ИП сомневаются, можно ли вообще уменьшать налог на 1-процентные взносы. Можно, поясняет Минфин в письме от 09.12.2020 № 03-11-11/107597.
Все о фиксированных взносах за 2022 год читайте тут.
Что будет с фиксированными взносами в 2023 году — тут.