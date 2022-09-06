Работодатель вправе запретить удаленщику работать из заграницы

Разъяснение по этому поводу дал Роструд.

В ведомство обратилась сотрудница, которая работает удаленно в IT-сфере. В ее трудовом договоре про работу за границей ничего не сказано, но от работодателя была рассылка о запрете работать за пределами РФ. Когда на работе узнали, что сотрудница за границей, ей перекрыли удаленный доступ и советуют оформить отпуск без содержания.

Роструд ответил, что ТК РФ не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с сотрудником, который трудится за пределами РФ. Поэтому работодатель вправе требовать, чтобы сотрудник работал в месте, указанном в трудовом договоре, расположенном на территории РФ.

Такого же мнения (о невозможности трудовых отношений из заграницы) придерживается и Минтруд.

А вот Минфин такая ситуация абсолютно не смущает. Там регулярно разъясняют, как надо считать НДФЛ по дистанционным сотрудникам, временно живущим за границей. Например, в недавнем письме даны разъяснения по поводу работы на территории Казахстана.