Если компания раздробила бизнес до 1 июля, новая IT-фирма может платить пониженные взносы

Минфин в письме от 12.08.2022 № 03-03-06/1/78713 рассмотрел ситуацию, когда из производственной компании выделили отдельную IT-фирму. Она занимается модификацией программ, которые принадлежат заказчику — той фирме, откуда «родилась» IT-компания. Все это «перерождение» произошло до 1 июля.

А запрет на налоговые льготы действует, если реорганизация, в том числе в форме выделения, произошла после 01.07.2022.

Значит новая аккредитованная IT-компания может платить взносы по тарифу 7,6% и считать налог на прибыль по ставке 0%.

Модификация программ входит в перечень профильной деятельности. Доходы от нее должны быть не менее 70%. Если доля соблюдена, то льготы будут. А реорганизация в данном случае — не помеха.

Впервые «добро» на дробление в IT-сфере ФНС дала в письме от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@. Позже вышло еще одно письмо — от 12.07.2022 № СД-19-2/163, в котором налоговики подтвердили свою позицию: дробление в IT возможно и можно переводить сотрудников в новую ITкомпанию, где будут льготы по взносам.

Но 14.07.22 вышел закон с поправками в НК с запретом на льготы для «раздробленных айтишников».