Социальный вычет

За обучение ребенка в иностранном вузе можно получить соцвычет по НДФЛ

Если ребенок учится платно, родители могут оформить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Причем обучение может идти как в России, так и за границей.

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Для вычета обучение должно быть по очной форме в организациях и ИП, осуществляющих образовательную деятельность. У образовательной организации должна быть лицензия.

Если речь идет об иностранной образовательной организации, то у нее должен быть документ, подтверждающий ее статус.

Это должен быть документ, предусмотренный законодательством иностранного государства, пояснил Минфин в письме от 04.08.2022 № 03-04-05/75580.

Кстати, ранее власти хотели убрать из НК возможность вычета на обучение за границей. Был такой законопроект. Но такие планы в жизнь не воплотились.

Напомним, размер вычета на обучение ребенка — 50 тыс. рублей. Это максимальная сумма вычета на обоих родителей за одного ребенка.

Люди возмущаются, что учеба стоит гораздо дороже. В Госдуму вносили законопроекты, предусматривающие увеличение этой суммы. Более того, проект по увеличению размера вычета до 120 тыс. руб. разрабатывал и сам Минфин. Но пока все остается по-прежнему.

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